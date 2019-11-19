Клюйверт дал ценный совет Де Лигту

Новости спорта:Защитника долго связывали с каталонцами, однако в конечном итоге он перешел в Ювентус.

Директор по развитию молодежного футбола в Барселоне Патрик Клюйверт полагает, что его соотечественник Маттейс Де Лигт сожалеет о том, что не присоединился к каталонцам.

"Я много его убеждал. Рассказывал ему только хорошее о Барселоне-клубе и Барселоне-городе. Однако в конечном итоге решает игрок и его представители", — заявил Клюйверт в интервью Mundo Deportivo.

"Де Лигт – отличный защитник. Он принял свое решение. Думаю, он слегка жалеет, что не выбрал Барселону, но что есть, то есть. В жизни приходится делать выбор – иногда он получается хорошим, иногда не очень. Нужно извлекать уроки из своих решений".

20-летний Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл в 12 матчах за Ювентус во всех турнирах, отметившись одним голом.

Туринцы после 12 туров Серии А лидируют, опережая Интер на один пункт. Следующий матч Юве проведет против Аталанты 23 ноября.