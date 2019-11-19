Скачать
Вторник, 19.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира

Газзаев рассказал, что не хватает Ярмоленко до статуса суперзвезды

Газзаев рассказал, что не хватает Ярмоленко до статуса суперзвезды
12:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Российский тренер отметил, что Андрей играл в обороне не так качественно, как в атаке.

Бывший главный тренер киевского Динамо и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру Андрея Ярмоленко.

Специалист выделил недостатки украинца, из-за которых он не стал по-настоящему суперзвездой.

"Когда я возглавил киевское Динамо, то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником. Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы целый сбор футболист овладевал оборонительными навыками, которые необходимы крайнему нападающему.

Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: "Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!" Я в ответ делал удивленный вид: "Да ты что!" А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции. Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой", - приводит его слова Спорт-Экспресс в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Валерий Газзаев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского
02 Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
03 Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
04 Неймар перейдет в Барселону следующим летом
05 Реал до конца года потерял лидера полузащиты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь