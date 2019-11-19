Газзаев рассказал, что не хватает Ярмоленко до статуса суперзвезды

Новости спорта:Российский тренер отметил, что Андрей играл в обороне не так качественно, как в атаке.

Бывший главный тренер киевского Динамо и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру Андрея Ярмоленко.

Специалист выделил недостатки украинца, из-за которых он не стал по-настоящему суперзвездой.

"Когда я возглавил киевское Динамо, то на первом сборе ставил молодого тогда Ярмоленко крайним защитником. Видел в нем хорошие атакующие качества сильного флангового нападающего, хотя на тот момент Ярмоленко считался центрфорвардом. И мне было важно, чтобы целый сбор футболист овладевал оборонительными навыками, которые необходимы крайнему нападающему.

Сам Ярмоленко, помню, выражал недоумение: "Валерий Георгиевич, вы, наверное, перепутали, я нападающий!" Я в ответ делал удивленный вид: "Да ты что!" А на самом деле мне нужно было, чтобы он почувствовал, что такое игра в защите и как надо выполнять оборонительные функции. Могу сказать, что если бы у Ярмоленко были столь же сильные оборонительные навыки, как атакующие, он стал бы мировой суперзвездой", - приводит его слова Спорт-Экспресс в России.