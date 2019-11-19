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"Делал много плохих вещей": Туре рассказал о сотрудничестве с Селюком

"Делал много плохих вещей": Туре рассказал о сотрудничестве с Селюком
12:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:В августе этого года Туре прекратил сотрудничество с Дмитрием Селюком.

Экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре заверил, что скандал вокруг того, что клуб не поздравил ивуарийца с днем рождения, был происками его тогдашнего агента Дмитрия Селюка.

В 2014 году Селюк заявил, что Туре раздумывает над уходом из Сити, потому что его не поздравили с днем рождения, даже торт не подарили. Позже Яя в Твиттере написал, что все, о чем говорит Селюк – правда.

"Это безумие. Инцидент с тем тортом сильно мне навредил", — заявил Туре в интервью The Times.

"Когда люди видели меня во Франции или Африке, они говорили: "Хочешь торт, Яя?". Я был очень зол. Говорил Селюку, что не нужно этого делать. Говорил с президентом Сити Халдуном Аль-Мубараком, сказав: "Это не я, не волнуйтесь".

"Моей огромной ошибкой было твитнуть "Да, Селюк прав". Это меня убивает. Люди начали верить, что это правда. Фанаты читали это и думали обо мне плохо, я понимаю".

"Перед тортом я принял затеи Селюка, потому что уважаю его. Нужно отдать ему должное, он во многом мне помог. Но он делал много плохих вещей. Это было слишком".

В августе этого года Туре прекратил сотрудничество с Дмитрием Селюком. Теперь его представляет Леон Манн. На данный момент Яя выступает в Китае за Циньдао Хайню.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Яя Туре, Новости футбола, Дмитрий Селюк.
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