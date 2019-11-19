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Футболист Шахтера: чемпионат Венгрии сильнее УПЛ

Футболист Шахтера: чемпионат Венгрии сильнее УПЛ
13:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александр Зубков поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Венгрии.

Украинский полузащитник Александр Зубков, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Ференцварош», рассказал о делах в венгерском клубе:

«Я уже насиделся в «Шахтере». Когда перешел в «Мариуполь», понял, что для меня самое главное – играть. А на каком уровне играть и в какой команде – неважно. В «Ференцвароше» немножко больше давления, плюс играем на три фронта.

Хорошо, что пробились в еврокубки, выступаем в Лиге Европы, есть шансы на выход из группы. Когда переходил в «Мариуполь, особо давления не было. Я знал, зачем туда иду – получить игровую практику.

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Ничего не знал об этой стране, когда переходил сюда. Потом уже узнал, что тут хорошая команда и чемпионат. Был в шоке. Скорее всего, чемпионат Венгрии сильнее украинского. У всех хорошие поля, стадионы, поддержка на стадионах. Когда приехал – все показали, рассказали».

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Ференцварош, Новости футбола, Александр Зубков.
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