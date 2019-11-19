Матч Динамо - Заря перенесен

Новости спорта:УПЛ перенесла матч 17 туру “Динамо” - “Заря”.

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) удовлетворила ходатайство киевского футбольного клуба “Динамо” относительно переноса матча 17 тура против луганской “Зари”.

Поединок состоится 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

“По результатам рассмотрения ходатайства ФК “Динамо”, учитывая согласие ФК “Заря”, Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч “Динамо” — “Заря” с 7 декабря на 8-ое. Время начала остается прежним — 17:00”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сейчас футболисты киевского “Динамо” готовятся к матчу 15-го тура Favbet Лиги против “Мариуполя”, который состоится 24 ноября на НСК “Олимпийский” и начнется в 17.00. А 28 ноября динамовцы сыграют в Швеции против “Мальме” в рамках 5-го тура Лиги Европы.