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Россию могут не допустить на Евро-2020

Россию могут не допустить на Евро-2020
19:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборная России может не сыграть на Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА.

Россию могут отстранить от участия и проведения международных спортивных турниров в случае лишения Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) статуса соответствия, сообщает Daily Mail.

Сборная России по футболу не сыграет на Евро-2020, если отстранения РУСАДА состоится, а Спортивный арбитражный суд не удовлетворит апелляцию российской стороны. Также под вопросом будет проведения матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Россия может быть отстранена от участия на Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года, а также на чемпионате мира-2022 в Катаре.

РУСАДА могут лишить статуса соответствия из-за подмены данных московской лаборатории, которые были переданы WADA. В октябре подмену данных подтвердил глава российского агентства Юрий Ганус.

Президент WADA Крейг Риди уверен, что на основании доклада независимых экспертов будет заявлено о несоответствии статуса РУСАДА кодексу организации. Окончательное решение может быть вынесено 9 декабря.

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Напомним, российским спортсменам запретили участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под флагом России из-за допингового скандала.

Сборная России по футболу заняла второе место в отборочной группе I и получила прямую путевку в финальную часть Евро-2020.

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Сборная Украины, Сборная России, Евро-2020, Новости футбола.
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