Коноплянка подешевел - единственный в сборной

Полузащитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” Евгений Коноплянка единственный среди игроков национальной сборной подешевел на трансферном рынке.
По обновленным данным Transfermarkt, его стоимость на данный момент составляет 6,5 млн евро (ранее — 10 млн евро). Об этом сообщает Sport.ua.
Стоимость остальных футболистов сборной Украины в 2019 году увеличилась или осталась на прежнем уровне. Больше всех подорожал 22-летний защитник английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко: 30 млн (предыдущая стоимость — 15 млн). 22-летний полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков добавил 10 млн и сейчас стоит 20 млн. Такой же остается ориентировочная трансферная стоимость и 30-летнего полузащитника “Вест Хэма” Андрея Ярмоленко.
Напомним, 17 ноября сборная Украины сыграла в ничью с Сербией (2:2). Подопечные Андрея Шевченко завершили отбор на первом месте в турнирной таблице группы B и сыграют на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко не проиграла в отборе ни одного матча - 6 побед и 2 ничьи. Сербия финишировала в группе третьей и будет участвовать в стыковых матчах.
Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября в Бухаресте, начало - в 19.00.