Марадона покинул очередной пост

Новости спорта:Диего Марадона покинул пост главного тренера Химнасии.

Диего Марадона покинул пост главного тренера Химнасии и Эсгримы, передает La Nacion. Возглавлял он клуб чуть более двух месяцев.

Уход Марадоны связан с решением президента Химнасии Габриэля Пеллегрино не переизбираться на следующий срок.

Легендарный в прошлом футболист стал тренером Химнасии в сентябре — за это время команда выиграла три матча при пяти поражениях и поднялась со дна турнирной таблицы чемпионата Аргентины на две строчки вверх (22 место).

Перед этим Марадона в течение десяти месяцев возглавлял мексиканский Дорадос, который покинул в июне из-за проблем со здоровьем.