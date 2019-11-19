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Марадона покинул очередной пост

Марадона покинул очередной пост
20:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Диего Марадона покинул пост главного тренера Химнасии.

Диего Марадона покинул пост главного тренера Химнасии и Эсгримы, передает La Nacion. Возглавлял он клуб чуть более двух месяцев.

Уход Марадоны связан с решением президента Химнасии Габриэля Пеллегрино не переизбираться на следующий срок.

Легендарный в прошлом футболист стал тренером Химнасии в сентябре — за это время команда выиграла три матча при пяти поражениях и поднялась со дна турнирной таблицы чемпионата Аргентины на две строчки вверх (22 место).

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Перед этим Марадона в течение десяти месяцев возглавлял мексиканский Дорадос, который покинул в июне из-за проблем со здоровьем.

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ФИФА, Диего Марадона, Сборная Аргентины, Новости футбола.
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