Карпаты могут получить трехлетний трансферный бан

Новости спорта:Львовяне еще не выплатили Севилье долг за игрока.

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о том, что клуб действительно должен "Севилье" за Хорхе Карраскаля, однако надеется, что львовянам удастся избежать трансферного бана.

"У "Карпат" действительно есть долг перед "Севильей" по Хорхе Карраскалю. Также есть письмо от ФИФА, в котором указаны сроки выплаты средств за игрока и предупреждение о возможном трансферном бане на три сезона, если долг погасить не получится

Несмотря на это, у нас наработаны определенные механизмы и варианты разрешения этой ситуации. У "Ривер Плейта" есть право выкупа Карраскаля. Кроме того, есть интерес от других клубов. Поэтому у нас есть время для договоренностей и урегулирования проблемы", — заявил Ящишин.

Напомним, что Хорхе играл за "Карпаты" с лета 2017 по январь 2019 года. Всего за "Карпаты" хавбек провел 41 матч, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов, после чего отправился в аренду в "Ривер", которая рассчитана до конца 2019 года.