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Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм

Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм
22:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Аргентинский наставник покинул клуб.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».

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«Тоттехэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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