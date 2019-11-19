Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм

Новости спорта:Аргентинский наставник покинул клуб.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 ноября 2019 г.

«Тоттехэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.