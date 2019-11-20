Футбольный матч превратился в массовое побоище, "гости" убегали на грузовике для лошадей (Видео)

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10:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Матч Кубка Перу Депортиво Гарсиласо - Депортиво Льякуабамба надолго запомнится болельщикам.

Ответный четвертьфинальный матч Кубка Перу между командами "Депортиво Гарсиласо" и "Депортиво Льякуабамба" завершился инцидентом с участием полиции.

Во втором тайме встречи, когда счёт был 1:1, недовольные работой судей болельщики выбежали на поле. Один из них подбежал к главному арбитру и бросил ему в голову мяч, после чего началась потасовка, участие в которой приняли как фанаты, так и футболисты с тренерами. На поле были вынуждены выйти представители правоохранительных органов. Они окружили судей, чтобы защитить их от обидчиков.

Позднее, когда гостевая команда собиралась покинуть стадион на своём автобусе, оказалось, что возле арены футболистов поджидают разъярённые фанаты. Игрокам пришлось последовать рекомендациям полиции и уехать на грузовике, в котором до этого перевозили лошадей.

Так как первый матч команд завершился победой "Депортиво Льякуабамба" со счётом 2:0, в полуфинал турнира вышла именно эта команда.

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