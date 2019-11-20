"Странно и ненормально": Каррагер об увольнении Почеттино

Новости спорта:Джейми Каррагер считает, что Маурисио Почеттино проделал в Тоттенхэме потрясающую работу.

Бывший футболист "Ливерпуля", а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера "Тоттенхэм Хотспур".

"Я крайне удивлён. Нет сомнений в том, что "Тоттенхэм" плохо начал сезон и не лучшим образом выступал в этом году, но Почеттино проделал в клубе потрясающую работу. Также мне показался очень странным момент для отставки. Когда я узнал о ней, то подумал, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот факт, что Маурисио был уволен, очень странный и даже немного ненормальный, учитывая всё, что он сделал для команды.

Я считаю, что Почеттино должны были дать время до конца сезона. Клубу стоило дать ему возможность вернуть команду туда, где она должна быть, – и это не топ-4. "Тоттенхэм" должен находиться в топ-6, но Маурисио поднял его в четвёрку и чуть не выиграл Лигу чемпионов. Люди могут говорить, что при нём команда не завоевала ни одного трофея, но Почеттино доказал свой уровень", — цитирует Каррагера Sky Sports.