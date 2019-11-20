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Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины

Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
11:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сборная Украины сыграет против команды Нидерландов на чемпионате Европы-2020.

19 ноября завершился групповой раунд квалификации Евро-2020. В финальный раунд последним пробился Уэльс. Таким образом, известны 20 сборных из 24, которые сыграют на Евро-2020. В марте 2020 года состоится раунд плей-офф, в котором определятся последние 4 финалиста турнира.

Сборная Украины автоматически попала на команду Нидерландов (и Румынии, если та пройдет плей-офф) в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

Из-за особенностей регламента УЕФА, Бельгия попала с Россией и Данией в одну группу B, матчи которой будут сыграны в Копенгагене и Санкт-Петербурге (каждый город будет принимать по две игры своей сборной минимум, а хозяина матча Россия – Дания определит жребий).

Жеребьевка финального раунда состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте, столице Румынии, в 19:00 по киевскому времени.

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Кто будет соперником Украины на Евро-2020:

- Нидерланды со второй корзины (матч пройдет в Амстердаме)

- Кто-то из пяти команд третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия)

- Кто-то из четвертой корзины (Румыния, если пройдет двухраундовый плей-офф)

Корзины посева при жеребьевке Евро-2020

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя раунда плей-офф

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Команды-хозяева Евро-2020 по группам

Группа A: Италия (прошла) и Азербайджан (выбыл)

Группа B: Россия (прошла) и Дания (прошла) // здесь сыграет Бельгия

Группа C: Нидерланды (прошли) и Румыния (плей-офф) // здесь сыграет Украина

Группа D: Англия (прошла) и Шотландия (плей-офф)

Группа E: Испания (прошла) и Ирландия (плей-офф)

Группа F: Германия (прошла) и Венгрия (плей-офф)

Итоговый рейтинг для посева на Евро-2020

В первую корзину попали сборные 1–6, во вторую: 7–12, в третью: 13–18, в четвертую: 19–20 и четыре победителя плей-офф.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Чемпионат Европы-2020, Жеребьевка Евро-2020.
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