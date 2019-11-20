Лучший бомбардир ЧМ-2018 завоевал "золотую бутсу" отбора Евро-2020

Новости спорта:Форвард сборной Англии с 12-ю голами выиграл бомбардирские перегоны матчей отбора к Евро-2020.

Завершились все матче отборочного цикла к Евро-2020. Украина сумела с первого места выйти на предстоящий крупный турнир, а лучшим бомбардиром нашей сборной в отборочном турнире стал Руслан Малиновский, который забил 5 мячей в ворота соперников сине-желтый.

Однако, Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн стал автором 12 голов в 8 матчах. Это лучший показатель среди всех игроков команд-участниц отбора к Евро-2020.

Так, англичанин опередил своих ближайших преследователей, которыми стали Криштиану Роналду и Эран Захави, на счету данных футболистов по 11 голов.

Кроме того, у англичанина лучший показатель по системе гол+пас - 17 баллов (12+5 передач). За ним следуют Рахим Стерлинг и Артем Дзюба с 14-ю баллами.

Напомним, что уже завершились все отборочные матчи на Евро-2020, по результатам которых определились корзины с участниками жеребьевки группового этапа финального турнира.