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"Уэльс, гольф, Мадрид": Бэйл жестко потроллил Реал (Фото)

"Уэльс, гольф, Мадрид": Бэйл жестко потроллил Реал (Фото)
15:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Гарет Бэйл бурно отпраздновал выход своей сборной на Евро-2020.

Нападающий Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл бурно отпраздновал выход своей сборной на Евро-2020.Об этом сообщает британское издание The Sun.

После победы в составе сборной Уэльса  над Венгрией (2:0) лидер Реала взял у болельщиков флаг Уэльса, на котором было написано: "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".

Отмечается, что Бэйл даже не постеснялся сфотографироваться с провокационным флагом, что вызвало бурную реакцию у фанатов и руководителей мадридского гранда.

Напомним, валлиец не попадает в заявку королевского клуба еще с начала октября, но вышел в двух матчах за свою сборную. Хотя ранее сообщалось, что Бэйл не играет в Реале из-за травмы. В Мадриде футболиста часто критикуют за его хобби: многие болельщики считают, что увлечение гольфом мешает ему показывать стабильную игру за клуб. Кроме того, у Бэйла в Испании появилось прозвище "Игрок в гольф".

Ранее игрок признался, что ему больше нравится выступать в составе своей сборной, а не испанского гранда.

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Футбол, Сборная Уэльса, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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