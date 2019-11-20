Де Пена: Я счастлив в Динамо и буду прогрессировать

Новости спорта:Уругвайский полузащитник Динамо рад выступать за киевский клуб.

Хавбек «Динамо» Карлос де Пена доволен тем, что выступает в Украине и сумел завоевать место в основном составе команды.

- За последние несколько сезонов, перед переездом в Киев, ты провел не так много матчей, но сейчас завоевал для себя место в основе «Динамо». Как думаешь, ты нашел, наконец, свою команду?

- У каждого футболиста есть хорошие и не очень моменты в карьере. Когда я начинал играть за «Насьональ», то провел много матчей в течение трех сезонов. Это были успешные годы моей карьеры. Затем меня продали в английский «Мидлсбро», и это были большие перемены для меня. Там я не играл так много, как мне хотелось бы. Но сейчас я снова попал в команду, где чувствую доверие, что придает мне уверенности в своих силах. Я выхожу на поле практически в каждом поединке, и это очень важно для любого игрока. Футболисту нужна уверенность, чтобы быть в форме. Сейчас я нахожусь в прекрасных физических кондициях и отлично себя чувствую каждый раз, когда выхожу на поле

- Ты мог бы завершить карьеру в «Динамо»? Или хотел бы поиграть еще где-нибудь в Европе?

- Нет, на данный момент даже не думаю об этом, а просто наслаждаюсь игрой за «Динамо». Конечно, в футболе ты никогда не знаешь, как твоя жизнь изменится в будущем - может прийти другой тренер, который не будет видеть тебя в составе, или ты получишь травму. Например, в начале карьеры я не мог представить, что буду играть в Украине. Но сейчас я здесь, играю за «Динамо» и чувствую себя прекрасно. Сейчас я хочу оставаться здесь и выиграть как можно больше титулов. У меня есть действующий контракт с клубом, поэтому на данный момент я думаю только о «Динамо».

Ранее сообщалось, что контракт игрока завершается в конце 2019 года, но transfermarkt дает информацию о договоре до лета 2020 года.