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Обхитрили всех: Холанд близок к переходу в РБ Лейпциг

Обхитрили всех: Холанд близок к переходу в РБ Лейпциг
18:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Эрлинг Холанд может перейти в клуб немецкой Бундеслиги РБ Зальцбург.

Норвежский нападающий Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд может перейти в клуб немецкой Бундеслиги РБ Зальцбург, сообщает Bild.

Отец 19-летнего футболиста поддерживает идею подобного трансфера Эрлинга Холанда, ведь в Лейпциге норвежец наверняка не останется без игровой практики, в то время как топ-клубы этого гарантировать не могут.

Однако, клаусула игрока в контракте с австрийцами составляет 30 миллионов евро. Его контракт с Зальцбургом рассчитан до 2023 года.

Способствовать трансферу может общий спонсор двух команд Ред Булл, благодаря которому РБ Лейпциг стремительно вышел в Бундеслигу и идет среди лидеров чемпионата.

Ранее сообщалось, что зимой форварда попытается купить Манчестер Юнайтед, Бавария в нем видит потенциальную замену для Левандовски, а Ювентус уже связался с агентом Холанда Мино Райолой.

В нынешнем сезоне Холанд провел 18 матчей за Зальцбург, отметившись 26 голами и 6 результативными передачами. РБ Лейпциг на данный момент находится на втором месте чемпионата Германии.

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Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг, РБ Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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