МЮ нужен форвард из клуба экс-наставника Шахтера

Новости спорта:Руководство МЮ намерено укрепить позицию форварда.

Руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в переходе боснийского форварда Ромы Эдина Джеко, сообщает ESPN.

По информации издания, в переходе опытного нападающего заинтересован лично главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер. Ранее представители МЮ интересовались форвардом Ювентуса Марио Манджукичем, но позже переключились к кандидатуре Сульшера.

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед также не будет препятствовать этой сделке и готов подписать игрока по рекомендации тренера. Ранее Джеко с 2011 по 2015 годы выступал за Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Джеко провел 15 матчей во всех турнирах за Рому, забив шесть голов и сделав два ассиста. Лишь в августе он продлил контракт с Волками до 2022 года.

Манчестер Юнайтед находится на седьмом месте турнирной таблицы АПЛ, Рома занимает шестую строчку в Серии А.