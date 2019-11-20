"Даю 6 месяцев": Наставник сборной Италии обратился к одиозному Балотелли

Новости спорта:Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил срок для Марио Балотелли чтобы доказать свою нужность национальной команде.

Роберто Манчини рассказал о том, видит ли он нападающего Брешии Марио Балотелли в сборной Италии.

"У Балотелли есть шесть месяцев для того, чтобы доказать свою необходимось команде, – сказал тренер сборной Италии на пресс-конференции, посвященной окончанию отбора Евро-2020. – За это время многое может случиться. В целом, я уже определился с составом, и жалею только, что не смогу взять всех 34-35 игроков, которые заслуживают быть в сборной, а только 23".

29-летний Балотелли за свою карьеру сыграл 36 матчей (14 голов) за национальную сборную, и специально перебрался в Брешию, чтобы быть на виду у Манчини.

В нынешнем сезоне СуперМарио провел 6 матчей за Брешию и забил 2 мяча. Ранее он выступал за Лумеццане (2, 0), Интер (86, 28), Манчестер Сити (80, 30), Милан (77, 33), Ливерпуль (28, 4), Ниццу (76, 43) и Марсель (12, 8).