Шовковский: Сборная Украины голодна к серьезным успехам

Новости спорта:Сине-желтые попытаются реабилитироваться за провал во Франции в 2016 году.

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский, занимающийся подготовкой вратарей, рассказал о настрое сине-желтых на Евро-2020. По его словам, провал на Евро-2016 станет хорошим опытом для национальной команды.

«Да, мы голодны к серьезным успехам на таких крупных турнирах, но нам надо играть с горячим сердцем и холодной головой. Думаю, что опыт Евро-2016, который оказался неудачным для Украины, положительно поможет футболистам в подготовке к предстоящему чемпионату Европы», — цитирует Шовковского Zbirna.com.

«Уверен, что все участники первенства будут ставить задачу как минимум выйти из группы. Поэтому мы также в первую очередь будем стремиться выйти из группы».

На предстоящем европейском первенстве команда Шевченко будет выступать в группе С и сыграет в одном квартете с Нидерландами. Матчи группового этапа пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Напомним, что команда Андрея Шевченко заняла первое место в отборочной группе, завершив отбор без поражений.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 19:00 по киевскому времени.