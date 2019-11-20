Моуриньо провел первую тренировку во главе Тоттенхэма

Новости спорта:Португалец дебютирует в субботнем дерби с Вест Хэмом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо провел первую тренировку во главе своей новой команды.

Напомним, о назначении португальца в лондонский клуб стало известно сегодня. Он сменил на должности уволенного днем ранее Маурисио Почеттино.

На новом рабочем месте Жозе предположительно будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов за сезон, а его ассистентом в стане Шпор будет Жоау Сакраменту.

На сегодняшний день Тоттенхэм занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего Ливерпуля на 20 очков.

Первым для Моуриньо матчем во главе Шпор станет лондонское дерби с Вест Хэмом в ближайшую субботу, 23 ноября.