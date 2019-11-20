Моуриньо провел первую тренировку во главе Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо провел первую тренировку во главе своей новой команды.
Напомним, о назначении португальца в лондонский клуб стало известно сегодня. Он сменил на должности уволенного днем ранее Маурисио Почеттино.
На новом рабочем месте Жозе предположительно будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов за сезон, а его ассистентом в стане Шпор будет Жоау Сакраменту.
Meeting the squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/bV3qNJ3awB— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 ноября 2019 г.
На сегодняшний день Тоттенхэм занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего Ливерпуля на 20 очков.
Первым для Моуриньо матчем во главе Шпор станет лондонское дерби с Вест Хэмом в ближайшую субботу, 23 ноября.