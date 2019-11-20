Моуриньо подвел итоги первой тренировки в Тоттенхэме

Новости спорта:Наставник максимально положительно отозвался о своем новом клубе и его перспективах.

Новый главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо дал первое официальное интервью в качестве наставника Шпор. По его словам, он абсолютно счастлив получить эту работу и считает технические условия в Тоттенхэме лучшими в мире.

«Не могу быть не рад [назначению в Тоттенхэм]. И если я был бы не рад, то меня здесь не было бы. Что я могу пообещать? Страсть, настоящую страсть к этой работе, к моему клубу. Это привилегия, когда менеджер идет в клуб и чувствует, что будет счастлив работать с этим составом. И это не просто слова в этот миг, не просто слова из-за того, что я главный тренер Тоттенхэма. Эти слова я говорил и мог повторять на протяжении последних четырех-пяти лет, даже в роли соперника», — сказал Моуриньо для сайта Шпор.

«Играть против Тоттенхэма на Уайт Харт Лейн всегда было тяжело, но и прекрасно. Это одно из тех мест, куда я приезжал с чувством страсти и уважения. Всегда говорил о потенциале клуба и о качестве игроков, о той потрясающей работе, которую проделывает клуб. Мне действительно нравится состав и я обращаю внимание на молодых игроков. Нет ни одного менеджера, которому бы не нравилось играть с молодыми футболистами и помогать им в развитии. Ни одного. Проблема, порой, возникает, когда ты приходишь в клуб, где недостаточно воспитывать этих футболистов. Поэтому я взглянул на нашу историю и увидел, что академия всегда предоставляет молодых игроков в первую команду. Разумеется, я также буду работать в этом ключе.

Когда вы говорите «красивый стадион», то просто скромничаете. Нужно говорить «лучший стадион в мире». Думаю, так и есть. Тренировочное поле — на втором месте. Его можно сравнить с теми, на которых занимаются американские футбольные команды. Это несравнимо по уровню с любым из европейских футбольных клубов, я был в множестве невероятных мест. Нельзя сравнивать стадион с чем-либо еще. Я думаю, что это то, чем мы все должны гордиться. Но ведь не только это, но и условия, в которых приходится работать, невероятно хорошие».

«Что касается Премьер-лиги, то мы знаем, где находимся, и знаем, что нам там не место. Нам нужно просто играть матчи, в следующей игре нам необходимо побеждать, и тоже самое касается всех последующих, вплоть до конца. В конце сезона увидим, где мы будем, но я знаю, что будем выглядеть иначе, чем сейчас. Смотрю в лицо этому вызову, ответственности с целью принести счастье всем, кто любит этот клуб».

В тренерский штаб Моуриньо в Тоттенхэме официально присоединились из Лилля два наставника: Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш.

О назначении Моуриньо в Тоттенхэм стало известно сегодня. В Лондоне он сменил уволенного вчера Маурисио Почеттино.

Первым матчем португальца во главе Шпор станет лондонское дерби с Вест Хэмом в ближайшую субботу, 23 ноября. Матч стартует в 14:30 по киевскому времени.