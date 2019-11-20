"Хочу на Евро-2020": экс-форвард Зари сменил гражданство

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21:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:У футболиста не получилось закрепиться в Заре Юрия Вернидуба.

Нападающий португальского Спортинга колумбиец Леонардо Асеведо, который в прошлом сезоне выступал за луганскую Зарю на правах аренды, получит португальское гражданство.

В будущем хотел бы играть за Португалию, ожидаю паспорта. Так уж сложилось, что моя жена из Португалии, моя дочь родилась в этой стране.

Колумбия – это мой дом, но Португалия стала для меня вторым домом. Тут я встретил свою супругу, создал семью.

Меня привлекает что это это европейская страна, которая фактически усыновила меня и сделала известным за границей моей родины", - сказал Асеведо в интервью Rádio Renascença.

Сейчас Асеведо выступает за португальский Варзим. В текущем сезоне в 7 матчах за новый клуб, он отметился 6 забитыми голами.

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ФК Заря, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Асеведо.
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