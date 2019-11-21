Ювентус нацелился на лидера атак ПСЖ

Новости спорта:Туринский клуб рассматривает возможность подписания французского форварда.

Ювентус намерен укрепить атакующую линию и попытается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

Как сообщает издание Tuttosport, в данный момент туринский клуб изучает возможность трансфера французского форварда. Руководство "старой синьоры" готово выделить минимум 380 миллионов евро на его трансфер и зарплату.

Проблемой в осуществлении этой сделки может стать нежелание президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи отпускать 20-летнего игрока.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-президент УЕФА Мишель Платини посоветовал Ювентусу подписать Мбаппе.