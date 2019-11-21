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Маркевич - о расизме в Украине: Это могла быть спланированная акция

Маркевич - о расизме в Украине: Это могла быть спланированная акция
08:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-наставник сборной Украины считает, что нужно вылавливать тех, кто подобным образом себя ведет на трибунах.

Экс-главный тренер Металлиста, Днепра и национальной команды Украины Мирон Маркевич поделился своим мнение о расизме в отношении футболистов Шахтера Тайсона и Дентиньо в матче 14-го тура УПЛ. Напомним, "горняки" тогда принимали Динамо в Харькове.

"Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие, очевидно, портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Я считаю, что нужно вылавливать тех, кто так себя ведет на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем людей, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия", - приводит слова Мирона Экспресс Онлайн.

Напомним, ранее FIFPro прислала в УАФ официальное письмо касательно инцидента с Тайсоном.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УАФ, Мирон Макревич.
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