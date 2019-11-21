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Худжамов оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Худжамов оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
10:32 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями об игре сборной Украины в квалификации на Евро-2020.

Вратарь Мариуполя Рустам Худжамов поделился впечатлениями об игре сборной Украины в квалификации на Евро-2020.

«Больше всего мне нравится то, что наша команда не боится играть с позиции силы», – цитирует Худжамова газета Експрес.

«Раньше мы больше подстраивались под соперника, а сейчас сами определяем ход игры. У нас нет одного ярко выраженного лидера на поле. Их несколько — Ярмоленко, Пятов, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко. Парни сделали правильный выбор, когда поехали играть за границу в хорошие клубы.

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Там они прибавили в мастерстве, тактической грамотности, все отразилось на их действиях в сборной. Сейчас вся Украина уверена, что в финальной части Евро наша команда способна показать высокий результат».

Ранее сообщалось, что команда Нидерландов стала первым соперником сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

Жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте в 19:00 по киевскому времени.

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Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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