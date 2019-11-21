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Появился еще один претендент на Почеттино

Появился еще один претендент на Почеттино
11:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Аргентинский наставник является одним из приоритетных вариантов у боссов Реала.

Мадридский Реал рассматривает недавно уволенного из Тоттенхэма Маурисио Почеттино в качестве нового главного тренера, сообщает издание AS.

Боссов "сливочных" не устраивают выступления команды в Ла Лиге и Лиге чемпионов под началом Зинедина Зидана, и они ищут варианты для его замены. Освободившийся аргентинец считается одним из главных вариантов на эту должность.

Также источник отмечает, что руководство Реала уже несколько раз предлагало Почеттино контракт, однако он не хотел покидать Тоттенхэм.

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Ранее стало известно, что игроки Реала довольны, что Моуринью не станет их тренировать.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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