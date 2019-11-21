СМИ узнали зарплату Ибрагимовича в Милане

Новости спорта:Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси примет решение о переходе в ближайшие 3 недели.

Милан готов предложить Златану Ибрагимовичу 6 миллионов евро за 18 месяцев, если он согласится подписать контракт.

Клуб планирует заключить сделку с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси на полгода, с возможностью продления на год. Планируется, что Ибрагимович сообщит о своем решении в ближайшие 3 недели, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне нападающий Лос-Анджелес Гэлакси сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 31 год и отметился 8 ассистами. Ранее футболист уже защищал цвета Милана с 2010 по 2012 год.