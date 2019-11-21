Скачать
Четверг, 21.11.2019
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Лучшие футболисты отбора Евро-2020: Пятов вошел в топ-20

Лучшие футболисты отбора Евро-2020: Пятов вошел в топ-20
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:УЕФА опубликовал рейтинг футболистов по итогам квалификационного турнира Евро-2020.

На 19-м месте в списке идет вратарь сборной Украины Андрей Пятов (1459 очков), на 77-м месте - хавбек нашей команды Руслан Малиновский (914), 114-ю строчку занял защитник Николай Матвиенко, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Топ-10 лучших игроков отбора:

1. Мемфис Депай (Нидерланды) - 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) - 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) - 2401

4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) - 2195

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) - 1885

6. Антуан Гризманн (Франция) - 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) - 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) - 1785

9. Серхио Рамос (Испания) - 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) - 1763.

Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо

Рейтинг составлен на основе алгоритма FedEx Performance Zone, который оценил вклад футболистов в успехи национальных сборных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, УЕФА, Андрей Пятов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хочу на Евро-2020": экс-форвард Зари сменил гражданство
02 Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
03 Моуриньо подвел итоги первой тренировки в Тоттенхэме
04 Нурмагомедова отстранили от боев в UFC
05 Футболист сборной Украины выразил желание вернуться в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь