Лучшие футболисты отбора Евро-2020: Пятов вошел в топ-20

На 19-м месте в списке идет вратарь сборной Украины Андрей Пятов (1459 очков), на 77-м месте - хавбек нашей команды Руслан Малиновский (914), 114-ю строчку занял защитник Николай Матвиенко, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Топ-10 лучших игроков отбора:
1. Мемфис Депай (Нидерланды) - 2607 очков
2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) - 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) - 2401
4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) - 2195
5. Яспер Силлессен (Нидерланды) - 1885
6. Антуан Гризманн (Франция) - 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) - 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) - 1785
9. Серхио Рамос (Испания) - 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) - 1763.
Рейтинг составлен на основе алгоритма FedEx Performance Zone, который оценил вклад футболистов в успехи национальных сборных.