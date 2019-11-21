Лучшие футболисты отбора Евро-2020: Пятов вошел в топ-20

Новости спорта:УЕФА опубликовал рейтинг футболистов по итогам квалификационного турнира Евро-2020.

На 19-м месте в списке идет вратарь сборной Украины Андрей Пятов (1459 очков), на 77-м месте - хавбек нашей команды Руслан Малиновский (914), 114-ю строчку занял защитник Николай Матвиенко, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Топ-10 лучших игроков отбора:

1. Мемфис Депай (Нидерланды) - 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) - 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) - 2401

4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) - 2195

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) - 1885

6. Антуан Гризманн (Франция) - 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) - 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) - 1785

9. Серхио Рамос (Испания) - 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) - 1763.

Рейтинг составлен на основе алгоритма FedEx Performance Zone, который оценил вклад футболистов в успехи национальных сборных.