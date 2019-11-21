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Украинский футболист не перешел в "Крылья" из-за конфликта с Россией

Украинский футболист не перешел в "Крылья" из-за конфликта с Россией
14:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Луганчанин Евгений Селин отказался от перехода в "Крылья Советов" из-за агрессии России.

Украинский защитник кипрского «Анортосиса» Евгений Селин рассказал, почему в 2016 году отказался переходить в самарские «Крылья Советов».

«Это уже прошлое, не хочу его шевелить. Да, предложение такое действительно было. Почему отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всём сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы всё поняли. У меня в настоящий момент такая позиция, и на это есть причины.

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В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна — единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это всё переросло в политическую плоскость», — приводит слова Селина «Футбол 24».

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Сборная Украины, Селин, ФК Крылья Советов, ФК Динамо (Киев).
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