МЮ включился в борьбу за Холанда

Новости спорта:МЮ намерен подписать форварда австрийского Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Пр информации источника, руководство клуба хочет подписать талантливого игрока. «Манчестер Юнайтед» начал интересоваться Холандом еще два года назад, когда тот еще выступал за «Мольде».

Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить 90 млн евро за Холанда, которые хочет выручить «Зальцбург».

В текущем сезоне Холанд провел за «Зальцбург» 18 матчей во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач. В среднем, Холанд забивает каждые 48 минут, проведенные на поле. Контракт Холанда с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Холанда, но не хочет платить €100 миллионов за юного вундеркинда.