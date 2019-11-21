Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду

Новости спорта:Партнеры португальца не будут заострять на это внимание и создавать конфликт.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вернулся в расположение туринцев после матчей за сборную Португалии.

По информации La Gazzetta dello Sport, игроки ожидали услышать от португальца извинения за свое поведение в матче против Милана в рамках 12-го тура Серии А. Однако никаких слов раскаяния от Роналду не услышали.

Кроме того, всю тренировку Криштиану провел отдельно от остальных из-за проблем с коленом.

При этом, сообщается, что туринцы не собираются заострять внимание на этом моменте, а в общении с Роналду делают вид, что ничего не было.

Напомним, что в матче с Миланом Роналду заменили во втором тайме, после чего он ушел в раздевалку и покинул стадион до того, как прозвучал финальный свисток. Спустя несколько дней португалец прокомментировал свою замену.