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Ювентус согласовал трансфер российского футболиста

Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
19:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Локомотив

Новости спорта:Полузащитник Локомотива Алексей Миранчук ближайшим летом может оказаться в чемпионате Италии.

Алексей Миранчук заинтересовал Ювентус, сообщает Sport Mediaset.

Более того, по информации источника, туринский клуб согласовал приобретение 24-летнего полузащитника на лето 2020 года. Сообщается, что переговоры между сторонами вел Габриэле Джуффрида.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается, но ранее была информация, что московский клуб намерен выручить 40 миллионов евро за своего игрока.

Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 13 матчей в чемпионате России: на его счету четыре гола и три результативные передачи.

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ФК Ювентус, Серия А, Новости футбола, Алексей Миранчук.
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