Ювентус согласовал трансфер российского футболиста

Новости спорта:Полузащитник Локомотива Алексей Миранчук ближайшим летом может оказаться в чемпионате Италии.

Алексей Миранчук заинтересовал Ювентус, сообщает Sport Mediaset.

Более того, по информации источника, туринский клуб согласовал приобретение 24-летнего полузащитника на лето 2020 года. Сообщается, что переговоры между сторонами вел Габриэле Джуффрида.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается, но ранее была информация, что московский клуб намерен выручить 40 миллионов евро за своего игрока.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 13 матчей в чемпионате России: на его счету четыре гола и три результативные передачи.