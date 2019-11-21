Марлос пропустит следующий матч Шахтера

Новости спорта:В Харьков отправилось 20 футболистов.

Вингер Шахтера Марлос не попал в заявку Горняков на матч 15-го тура Favbet Лиги против ПФК Львов, сообщает официальный сайт Горняков. Футболист не сумел до конца восстановиться после травмы, поэтому Луиш Каштру не сможет рассчитывать в Харькове на своего опытного игрока.

Отметим, что в Харьков полетели Манор Соломон и Жуниор Мораес, которые на этой неделе тренировались по индивидуальной программе. Также не сыграет со Львовом и защитник Давид Хочолава, который только вчера вернулся из расположения сборной Грузии.

В нынешнем сезоне Марлос провел 17 матчей за Шахтер, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. Мораес забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 18 играх. На счету Соломона 14 поединков за Горняков, 2 гола и 2 ассиста.

Шахтер лидирует в Favbet Лиге, опережая ближайшего преследователя Зарю на 12 очков. В следующем матче Горняки 22 ноября дома примут ПФК Львов.

Сегодня стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал Шахтер штрафом в размере 20 000 гривен за объявления на русском языке, которые прозвучали на ОСК Металлист во время матча 14-го тура УПЛ против Динамо (1:0).