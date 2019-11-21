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Тренер Ярмоленко высказался о приходе Моуринью в Тоттенхэм

Тренер Ярмоленко высказался о приходе Моуринью в Тоттенхэм
22:18 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Совсем скоро их команды сыграют очный матч.

Главной новостью недели в Англии стал приход Жозе Моуринью на пост тренер "Тоттенхэма". Первый свой матч во главе "шпор" португалец проведет против "Вест Хэма". Наставник лондонцев Мануэль Пеллегрини высказал свое мнение.

"Почеттино был хорошим тренером, который много лет работал в "Тоттенхэме". На его место пришел не менее хороший специалист.

Наши отношения? Он не мой друг и не мой враг. Мы исповедуем разный футбольный стиль. Он всего несколько дней на посту клуба и не думаю, что он сильно изменил игру "Тоттенхэма", - приводит слова наставник AS.

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Оба специалиста достаточно часто встречались друг с другом. Сначала в Испании, когда Моуринью тренировал "Реал", а Пеллегрини "Малагу", после этого уже в Англии.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, АПЛ, Новости футбола, ФК Вест Зэм.
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