Скачать
Пятница, 22.11.2019
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Украина выиграла чемпионат мира по ММА

Босс вернулся: Марадона вновь у руля аргентинского Химнасия

Босс вернулся: Марадона вновь у руля аргентинского Химнасия
07:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аргентинец продолжит борьбу за выживание со своим клубом.

Диего Марадона возвращается на пост главного тренера Химнасии, сообщает Ola. Аргентинец приступит к своим обязанностям уже завтра и будет готовить команду к очередному туру чемпионата Аргентины.

Адвокат Марадоны, Матиас Морла в комментариях Ola заявил, что в Химнасии решился вопрос с президентством. Теперь руководящие должности в клубе займут Мариано Коуэн и Сальватор Робустелли, которые станут президент и вице-президентом соответственно. Нынешний глава клуба Габриэль Пеллегрино останется в структуре клуба, поэтому было принято решение вернуть на пост главного тренера Марадону.

Легендарный в прошлом футболист стал тренером Химнасии в сентябре — за это время команда выиграла три матча при пяти поражениях и поднялась со дна турнирной таблицы чемпионата Аргентины на две строчки вверх (22 место).

СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019

Перед этим Марадона в течение десяти месяцев возглавлял мексиканский Дорадос, который покинул в июне из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера Химнасии из-за решения президента Химнасии Габриэля Пеллегрино не переизбираться на следующий срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Диего Марадона, Футбол, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
03 Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду
04 Уайлдер: Мне нужны две секунды на бой с Ортисом
05 Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь