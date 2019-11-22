Босс вернулся: Марадона вновь у руля аргентинского Химнасия

Новости спорта:Аргентинец продолжит борьбу за выживание со своим клубом.

Диего Марадона возвращается на пост главного тренера Химнасии, сообщает Ola. Аргентинец приступит к своим обязанностям уже завтра и будет готовить команду к очередному туру чемпионата Аргентины.

Адвокат Марадоны, Матиас Морла в комментариях Ola заявил, что в Химнасии решился вопрос с президентством. Теперь руководящие должности в клубе займут Мариано Коуэн и Сальватор Робустелли, которые станут президент и вице-президентом соответственно. Нынешний глава клуба Габриэль Пеллегрино останется в структуре клуба, поэтому было принято решение вернуть на пост главного тренера Марадону.

Легендарный в прошлом футболист стал тренером Химнасии в сентябре — за это время команда выиграла три матча при пяти поражениях и поднялась со дна турнирной таблицы чемпионата Аргентины на две строчки вверх (22 место).

Перед этим Марадона в течение десяти месяцев возглавлял мексиканский Дорадос, который покинул в июне из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера Химнасии из-за решения президента Химнасии Габриэля Пеллегрино не переизбираться на следующий срок.