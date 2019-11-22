Лестер намерен удержать своего лидера Мэддисона

Новости спорта:Джеймс Мэддисон высоко ценится в своей команде тренером Бренданом Роджерсом, а клуб ведет переговоры с ним о новом контракте.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон высоко ценится в своей команде тренером Бренданом Роджерсом, а клуб ведет переговоры с ним о новом контракте, сообщает The Telegraph.

По информации издания, тренер Лисов твердо намерен сохранить в команде ее лучших исполнителей для поддержания конкурентоспособности. Речь также идет о защитниках Бене Чилуэлле, Джонни Эвансе и Чагларе Сеюнджю.

Уже сейчас клуб начал предварительные переговоры о новом контракте с Мэддисоном, которым активно интересуется Манчестер Юнайтед.

Лишь недавно Джеймс Мэддисон дебютировал за национальную сборную Англии, выйдя на поле в игре отбора к Евро-2020 против Черногории.

В нынешнем сезоне 22-летний Мэддисон провел 13 матчей за Лестер, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. Напомним, что Лисы идут на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В следующей игре команда Брендана Роджерса встретится завтра против Брайтона.