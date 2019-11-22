Вест Хэм надеется подписать конкурента для Ярмоленко

Новости спорта:Николас Гайтан заинтересовал несколько клубов АПЛ, среди которых Вест Хэм, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко

Аргентинский нападающий Чикаго Файр Николас Гайтан заинтересовал несколько клубов АПЛ, среди которых Вест Хэм, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко, сообщает The Guardian.

По информации издания, спортивный директор Молотобойцев Марио Хусильос уже связывался с представителем 31-летнего аргентинца Матиасом Липманом для обсуждения сделки.

Помимо Вест Хэма, в услугах экс-игрока Бенфики и Атлетико заинтересованы также Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед, которые готовы предложить Гайтану контракт на два года.

Гайтан может вскоре получить статус свободного агента, если не подпишет новый контракт с Чикаго Файр. Он перешел в американский клуб в марте текущего года, подписав контракт по схеме 1+1. Ранее игрок также выступал за Боку Жуниорс и китайский Далянь Ифан.

В минувшем сезоне в рамках МЛС аргентинец сыграл 27 поединков, забив 4 гола и сделав 11 результативных передач.

В турнирной таблице АПЛ Вест Хэм находится на 16-м месте, Астон Вилла занимает 17-ю строчку, а Шеффилд Юнайтед — пятую.