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Вест Хэм надеется подписать конкурента для Ярмоленко

Вест Хэм надеется подписать конкурента для Ярмоленко
08:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Николас Гайтан заинтересовал несколько клубов АПЛ, среди которых Вест Хэм, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко

Аргентинский нападающий Чикаго Файр Николас Гайтан заинтересовал несколько клубов АПЛ, среди которых Вест Хэм, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко, сообщает The Guardian.

По информации издания, спортивный директор Молотобойцев Марио Хусильос уже связывался с представителем 31-летнего аргентинца Матиасом Липманом для обсуждения сделки.

Помимо Вест Хэма, в услугах экс-игрока Бенфики и Атлетико заинтересованы также Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед, которые готовы предложить Гайтану контракт на два года.

Гайтан может вскоре получить статус свободного агента, если не подпишет новый контракт с Чикаго Файр. Он перешел в американский клуб в марте текущего года, подписав контракт по схеме 1+1. Ранее игрок также выступал за Боку Жуниорс и китайский Далянь Ифан.

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В минувшем сезоне в рамках МЛС аргентинец сыграл 27 поединков, забив 4 гола и сделав 11 результативных передач.

В турнирной таблице АПЛ Вест Хэм находится на 16-м месте, Астон Вилла занимает 17-ю строчку, а Шеффилд Юнайтед — пятую.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Николас Гайтан.
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