Звезда Реала: Никогда не перейду в ПСЖ

Новости спорта:Полузащитник Реала Эден Азар — о том, что не хочет выступать за Пари Сен-Жермен.

Эден Азар рассказал, что несмотря на интерес со стороны ПСЖ к своей персоне, он никогда не будет играть за этот клуб.

"Я никогда не буду играть за ПСЖ. Они не раз пытались меня подписать. У меня нет желания играть за другой клуб Лиги 1, кроме Лилля. Я всегда это подчеркивал ПСЖ".

"Я определился для себя. С ПСЖ можно выиграть Лигу чемпионов, но в мои приоритеты этот клуб не входит. Если я вернусь во Францию, то только в Лилль", — сказал Эден Азар в интервью AS.

В текущем сезоне Азар провел семь матчей в Примере: он забил один гол и отметился тремя ассистами.

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