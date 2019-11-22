Звезда Реала: Никогда не перейду в ПСЖ

Эден Азар рассказал, что несмотря на интерес со стороны ПСЖ к своей персоне, он никогда не будет играть за этот клуб.
"Я никогда не буду играть за ПСЖ. Они не раз пытались меня подписать. У меня нет желания играть за другой клуб Лиги 1, кроме Лилля. Я всегда это подчеркивал ПСЖ".
"Я определился для себя. С ПСЖ можно выиграть Лигу чемпионов, но в мои приоритеты этот клуб не входит. Если я вернусь во Францию, то только в Лилль", — сказал Эден Азар в интервью AS.
В текущем сезоне Азар провел семь матчей в Примере: он забил один гол и отметился тремя ассистами.
Ранее вингер заявил, что у главного тренера Челси Фрэнка Лампарда есть все шансы стать лучшим менеджером в мире.