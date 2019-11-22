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Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Вернидуб: В Россию не поеду никогда
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Тренер готов рассматривать предложения из любой другой постсоветской страны.

Новоиспеченный главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб в интервью клубному сайту прокомментировал возможность своей работы в российском футбольном чемпионате.

— Российские варианты карьеры для себя по-прежнему исключаете?

— Начисто. И давайте я сразу отвечу, чтобы больше этой темой меня не дергали. Беларусь для меня — да. Любая постсоветская страна — да. Кроме России. Кто прав, рассудит только время. Но, я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата лишь в том случае, если бы пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, не следовало приходить — мы сами прекрасно разобрались бы в этом.

Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто же не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали «помогите»… Хочу раз и навсегда закрыть у вас эту тему. А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много — не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать — хочу зарабатывать. Тогда легче и копить, и тратить. Когда же начинаешь «мутить», делаешь что-то не то, а требуешь многого — это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен.

Вернидуб возглавил Шахтер в ноябре. По окончании прошлого сезона он покинул должность главного тренера луганской Зари, которую занимал с 2011 года.

На сегодняшний день солигорский клуб занимает третье место в турнирной таблице белорусского элитного футбольного дивизиона.

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Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола.
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