Реал нацелился на защитника Интера

Новости спорта:Футболист "Интера" может продолжить карьеру в испанском клубе

Мадридский «Реал» надеется, что суммы в размере €80 миллионов будет достаточно для подписания 24-летнего словацкого центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Агент футболиста Митхат Халис заявлял, что его подопечный стоит €100 миллионов, но «сливочные» уверены, что с «Интером» удастся договориться и за меньшую цену.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017-го года после перехода из «Сампдории». В текущем сезоне футболист провел за миланский клуб 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2023-го года.