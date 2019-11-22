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Маркевич вернется к тренерской работе

Маркевич вернется к тренерской работе
11:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из клубов, занимающих лидирующие позиции в чемпионате Казахстана

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из клубов, занимающих лидирующие позиции в чемпионате Казахстана, информируют Vesti.kz.

Название клуба не раскрывается, но отмечается, что в нем в ближайшем будущем, вероятно, состоится тренерская отставка, после чего наставником может быть объявлен Маркевич.

Напомним, последней командой, которую возглавлял Маркевич, был «Днепр». С «днепрянами» Мирон Богданович выходил в финал Лиги Европы-2014/15.

С лета 2016 года Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных УАФ.

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ФК Днепр, Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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