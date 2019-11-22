Бэйл не перейдет в Тоттенхэм зимой

Новости спорта:Окружение вингера Реала Гарета Бэйла не воспринимает всерьез слухи о возможном переходе валлийца в Тоттенхэм.

Окружение вингера Реала Гарета Бэйла не воспринимает всерьез слухи о возможном переходе валлийца в Тоттенхэм, сообщает Daily Mail.

По информации издания, представители игрока назвали подобную информацию «шуткой».

О том, что Бэйл может продолжить карьеру в Лондоне под руководством Жозе Моуриньо, ранее сообщало испанское издание AS.

Гарет предположительно настроен покинуть Бернабеу в будущем, а тот же AS пишет, что единственным вариантом для продолжения его карьеры является китайский чемпионат.

В нынешнем сезоне самый высокооплачиваемый футболист Галактикос сыграл только в 7 матчах команды во всех турнирах, забив 2 гола и столько же результативных передач.

Бэйл приступил к тренировкам с коллективом Зинедина Зидана и может принять участие в субботнем матче команды против Реал Сосьедада, начало которого назначено на 22:00 по киевскому времени.