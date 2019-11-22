Защитник Зари находится на просмотре в клубе из России

Новости спорта:Украинский защитник луганской Зари Дмитрий Литвин вскоре может перейти в российские Химки.

Украинский защитник луганской Зари Дмитрий Литвин вскоре может перейти в российские Химки из ФНЛ, сообщает Zarya.lg.ua.

В данный момент 23-летний украинец находится на просмотре в подмосковном клубе, куда может уйти, несмотря на свой контракт с командой Скрипника до конца сезона.

Литвин перебрался в Зарю в январе 2018 года. До этого украинец выступал в Португалии за Авеш, Фаре, Реал Келуш и вторую команду Бенфики.

В нынешнем сезоне Литвин не играл за Зарю. Химки находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, за них выступает украинец Артем Полярус, ранее игравший за Александрию.

Заря занимает вторую строчку в УПЛ, в активе луганчан 28 очков после 14 сыгранных туров.