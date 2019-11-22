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Футболиста Динамо обвинили в избиении несовершеннолетней девушки

Футболиста Динамо обвинили в избиении несовершеннолетней девушки
12:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Защитник киевского Динамо Карлос Сомбрано угодил в скандал в родном Перу.

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано угодил в скандал в родном Перу. Футболист обвинен в насилии над женщинами, в числе которых была несовершеннолетняя девушка, сообщает Libero.

На местном телевидении в передаче показали сюжет с двумя женщинами, которые заявили, что 30-летний футболист вместе со своими телохранителями избил их около одного из ночных клубов. Полиция уже рассматривает заявление о нападении.

"Они накинулись на меня, я точно видела, что это были люди Самбрано. Он и сам тоже бил меня, он ударил меня по лицу", - отметила одна из якобы пострадавших. 

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Отметим, что Самбрано недавно ездил в Перу на товарищеский матч сборной против Колумбии, который прошел 16 ноября.

Также заметим, что игрок не хочет выступать за "бело-синих", ведь не провел в этом сезоне ни одного поединка.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Сборная Перу, Карлос Самбрано.
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