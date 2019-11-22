Лидер Аталанты пропустит матч с чемпионом Италии

Новости спорта:Йосип Иличич будет вынужден пропустить следующий матч итальянского чемпионата с Ювентусом.

Нападающий Аталанты Йосип Иличич будет вынужден пропустить следующий матч итальянского чемпионата с Ювентусом, передает Goal.com.

Словенец был удален в ноябрьском матче Аталанты против Кальяри (0:2) и позже дисквалифицирован на две игры. Таким образом, форвард не участвовал в ничейном поединке с Сампдорией (0:0).

Бергамаски подали апелляцию на решение о дисквалификации Иличича в надежде задействовать Йосипа в матче с действующим чемпионом, но та была отклонена.

В нынешнем сезоне Иличич сыграл в 14 матчах Аталанты во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Матч между Аталантой и Ювентусом состоится в субботу, 23 ноября. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Бронзовый призер Серии А подходит к игре со Старой синьорой на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата и отстает от лидера на 10 очков.