Вернидуб рассказал о своей адаптации в солигорском Шахтере

Новости спорта:Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал о причинах своего перехода в клуб и возможности работы с украинскими футболистами.

Бывший главный тренер Зари некоторое время назад возглавил солигорский Шахтер. Вернидуб рассказал, кто предложил ему перебраться в этот клуб, а также о поставленных здесь задачах.

"Предложение поступило напрямую от руководителя клуба — генерального директора "Беларуськалия" Ивана Головатого. Главная задача, озвученная мне — завоевать золото чемпионата, на что Иван Иванович нацеливает команду далеко не первый год", — поделился Вернидуб с белорусским издание Прессбол.

У Вернидуба был вариант продолжения карьеры в Ворскле.

"Не только Ворскла интересовалась мною. Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой. У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого "чуть-чуть".

"Некоторые украинские СМИ писали, что Вернидуб подался в Беларусь "на безрыбье". Это их право, а у меня другая точка зрения. Моя задача — помочь ребятам поднять над головой чемпионский кубок, о чем они мечтают. Сейчас важно тщательно изучить команду, сделать правильные трансферные наметки. И пригласить именно тех футболистов, которые помогут нам достичь цели".

Также Вернидуб рассказал о возможности подписывать знакомых ему по совместной работе украинцев.

"Ни да, ни нет. Многие игроки, которых хотел бы видеть, сюда не поедут. Тенденция украинского футбола такова, что даже молодые футболисты — а я очень люблю с ними работать — рвутся в европейские чемпионаты. Да, есть два клуба — донецкий Шахтер и киевское Динамо, которые всегда стремятся попасть в топ-компанию в еврокубках. У них много сильных молодых ребят, но мало практики. Поэтому они хотят сначала вырваться в аренду в европейские клубы, а уже потом идти дальше".