Почеттино трогательно попрощался с футболистами Тоттенхэма

Новости спорта:Маурисио Почеттино перед уходом из клуба решил оставить трогательное послание футболистам на тактической доске в раздевалке.

Бывший тренер английского Тоттенхэма Маурисио Почеттино перед уходом из клуба решил оставить трогательное послание футболистам на тактической доске в раздевалке.

"Большое спасибо каждому из вас. Мы не говорим друг-другу прощай. Вы будете всегда в моем сердце. С уважением Маурисио Почеттино", - написал специалист.

Стоит отметить, что на посту главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино заменил известный португальский специалист Жозе Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Баварии провели переговоры с агентом Почеттино.