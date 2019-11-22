Ман Сити - Челси: на кого советуют ставить букмекеры

Новости спорта:Букмекеры оценили шансы Манчестер Сити и Челси выиграть в матче чемпионата Англии.

В субботу, 23 ноября, Манчестер Сити сыграет против Челси в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе "горожан" Этихад.

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Пепа Гвардиолы, отдавая им больше шансов на победу.

Специалисты из William Hill оценили победу Ман Сити в 1.42. На успех Челси можно поставить с коэффициентом 7.00, а на ничью - 5.00.

Такого же мнения и в конторе bet365: победу Манчестер Сити здесь оценивают в 1.44, Челси - в 6.50, а ничью - в 5.00.

Отметим, что в своей истории команды встречались 50 раз. "Горожане" выиграли 18 матчей, Челси - 25, еще 7 матчей завершились вничью.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси, которая начнется 23 ноября в 19:30 по киевскому времени.