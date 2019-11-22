Кристал Пэлас хочет арендовать форварда Челси

Новости спорта:Оливье Жиру может оказаться в третьем лондонском клубе за карьеру.

Английский "Кристал Пэлас" надеется усилить линию атаки в течение январского трансферного окна. Лондонский клуб планирует сделать заявку на форварда земляков из "Челси" Оливье Жиру, сообщает The Express.

Тем не менее, требования француза о заработной плате в 7 миллионов фунтов стерлингов за сезон могут оказаться для "орлов" непосильными, поскольку "синие" запросят не менее 5 миллионов фунтов стерлингов за аренду.

Согласно слухам, "Интер" и дортмундская "Боруссия" также планируют попытаться получить игрока сборной Франции зимой. Сам Жиру хотел бы иметь больше игрового времени, чтобы не оказаться вне заявки команды Франции на чемпионат Европы 2020 года, однако вряд ли захочет жертвовать ради этого зарплатой.

Как известно, в текущем сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда Жиру сыграл только в четырех матчах Премьер-лиги за "Челси".